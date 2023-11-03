На фронті за добу відбулося 50 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 3 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – ідеться в повідомленні.

Також у Генштабі інформують, що в ніч на 3 листопада сили РФ завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 24 ударних БпЛА та одну ракету Х-59, інформація щодо наслідків атаки уточнюється, додають військові.

За цими ж даними, впродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.