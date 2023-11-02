ПВК «Вагнер» може передати угрупованню «Хезболла» у Лівані російську систему ППО – ЗМІ

Російська ПВК «Вагнер» може передати радикальному ліванському угрупованню «Хезболла» російську систему протиповітряної оборони «Панцир-С1», написало видання The World Street Journal із посиланням на американських посадовців та розвідку США.

Йдеться про систему, яка використовує зенітні ракети та гармати ППО для перехоплення літаків.

За словами одного із співрозмовників видання, Вашингтон поки не підтвердив відправлення системи, але стежить за контактами ПВК «Вагнер» та «Хезболли».

Нещодавно США відправили до Середземного моря авіаносець для стримування ліванських угруповань від розгортання північного фронту проти Ізраїлю на тлі військової операції проти палестинського радикального угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

ПВК «Вагнер» та «Хезболла» воюють у Сирії на боці режиму президента Башара Асада. Підконтрольна Дамаску армія має на озброєнні «Панцир-С1».