По всій Україні оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ назвали причину

По всіх областях України близько 12:30 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що попередження пов’язане із зафіксованим вильотом російського МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.