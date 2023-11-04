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По всій Україні оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ назвали причину

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що попередження пов’язане із зафіксованим вильотом російського МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал»
Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що попередження пов’язане із зафіксованим вильотом російського МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал»

По всіх областях України близько 12:30 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що попередження пов’язане із зафіксованим вильотом російського МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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