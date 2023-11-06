У ЗСУ підтвердили ураження ракетоносія «Аскольд» у Криму

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило ураження російського ракетоносія «Аскольд» в окупованому Криму.

«Підтверджено. Російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс» отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні СтартКому ЗСУ.

За наявною у СтратКома інформацією, корабель отримав «значні ушкодження» та, можливо, не підлягає ремонту.

«Збройні Сили України повторюють, що Крим – це Україна. А росіяни не сховаються ніде», – наголосили у СтратКомі.

4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі.

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр». Згодом стало відомо, що йдеться про корабель «Аскольд», який, за даними української сторони, ще навіть не був взятий до складу флоту.