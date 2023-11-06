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ЗСУ: удар по суднобудівному заводу у Керчі є натяком силам РФ про небезпеку для Кримського мосту

Кримський (Керченський) міст, фото ілюстративне
Кримський (Керченський) міст, фото ілюстративне

Удар по суднобудівному заводу «Залив» в окупованій Керчі в Криму є черговим натяком від українських військових силам РФ про загрози існування для Кримського (Керченського) мосту, заявив ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Цей завод («Залив» – ред.) знаходиться у безпосередній близькості до так званого Кримського мосту. І, на жаль, росіяни, які зараз перебувають у нашому Криму натяків з цього приводу досі не зрозуміли. Насправді так виходить, що ці два об’єкти розташовані поруч. І ППО та, що захищає Крим, мала б відпрацювати так само і по цих ракетах. Але, як ви бачите, об’єкт, який поруч із мостом, виявився зовсім беззахисним перед українськими системами озброєння. І це вчергове доводить той кейс, що міст обов’язково буде зруйновано, коли у цьому буде стратегічна або тактична потреба», – сказав Плетенчук.

Також Плетенчук каже, що суднобудівний завод «Залив» у Керчі – це не лише ремонтна база, а й джерело надходження нових кораблів.

«Враховуючи те, що Азово-Чорноморський регіон і цей басейн Азово-Чорноморський по факту тепер є закритим, враховуючи, що РФ не може поповнювати свій корабельно-катерний склад за рахунок інших джерел, у першу чергу Босфорської протоки, яка закрита Турецькою республікою, згідно з конвенцією, він стає надважливим у інфраструктурі військово-промислового комплексу і взагалі Чорноморського флоту РФ. Тому що це і ремонтна база, а ремонтувати їм тепер є що, і відповідно вони його розглядають як джерело надходження нових одиниць до складу ЧФ РФ. І зараз їм вчергове пояснили, що виробництво нових кораблів у нашому Криму надалі буде неможливим», – додав речник ВМС ЗСУ.

4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі.

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр». Згодом стало відомо, що йдеться про корабель «Аскольд», який, за даними української сторони, ще навіть не був взятий до складу флоту.

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