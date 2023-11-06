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Політика

Трагедія 128-ї бригади: хто відповість? Призову не буде. Північне сяйво Аврора

  • Україна розглядає зміни у воєнній стратегії, а ситуація у війні не патова, каже в інтерв'ю американському NBC News український президент Володимир Зеленський. Чи іде це в розріз із заявами головнокомандувача Валерія Залужного про те, що війна заходить в «глухий кут», та які зміни у воєнній стратегії потрібні Україні?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • ЗСУ уразили один із найсучасніших ракетоносіїв російської армії, який тепер не зможе нести бойове чергування, цю інформацію підтверджують в Страткомі ЗСУ. Ракети поцілили в підприємство суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Якими ракетами поцілили в корабель? Наскільки серйозні ураження та чим він важливий для російського флоту?
  • Російські сили вдарили ракетою «Іскандер-М» по військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Є загиблі і поранені. В мережі пишуть, що трагедія сталася під час шикування для вручення нагород до Дня ракетних військ та артилерії. Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв «дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих». Чому сталася така трагедія та хто відповість?
  • Цієї ночі в Україні і багатьох країнах північної півкулі Землі, спостерігалося яскраве північне сяйво. Червоне небо бачили в Києві, на Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Кіровоградщині. Розкажемо, що стало причиною. А ви напишіть, чи бачили ви вночі червоне небо?

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