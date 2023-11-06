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ЗСУ знищили 15 «шахедів» і ракету Х-59 – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Війська атакували Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами. Фото ілюстративне
Війська атакували Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами. Фото ілюстративне

Українські військові знищили 15 «шахедів» та керовану авіаракету Х-59, якими війська РФ атакували Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, від 20:00 вечора 5 листопада до опівночі російські війська атакували Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами.

«Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму. Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

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У ніч на 6 листопада російські війська атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами «Іскандер-М», «Онікс» та кількома групами «шахедів», є пошкодження та постраждалі. За її словами, 15 ударних дронів сили ППО збили.

Також, за даними місцевої влади, вночі на Миколаївщині знищена крилата ракета Х-59.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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