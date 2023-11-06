ЗСУ знищили 15 «шахедів» і ракету Х-59 – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Українські військові знищили 15 «шахедів» та керовану авіаракету Х-59, якими війська РФ атакували Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, від 20:00 вечора 5 листопада до опівночі російські війська атакували Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами.



«Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму. Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

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У ніч на 6 листопада російські війська атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами «Іскандер-М», «Онікс» та кількома групами «шахедів», є пошкодження та постраждалі. За її словами, 15 ударних дронів сили ППО збили.

Також, за даними місцевої влади, вночі на Миколаївщині знищена крилата ракета Х-59.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.