Війська РФ вночі атакували Одесу ракетами «Іскандер-М» і «Онікс» – Гуменюк

Війська РФ вночі атакували Одесу ракетами «Іскандер-М» і «Онікс», є пошкодження та постраждалі, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Вночі була атака з використанням різноманітних видів зброї. Ворог застосував і балістику «Іскандер-М» по Одесі, і «Онікс», який фактично опинився в історичній частині міста. В пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, вона розташована поряд з історичним центром міста, який є спадщиною ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а неподалік в один з кварталів міста – пошкоджений і музей, і житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, в той же час протягом 1,5 години російські війська атакували кількома групами «шахедів».

«Є влучання в припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна автопогрузочна техніка, автівки зі збіжжям. 15 дронів сили протиповітряної оборони збили», – розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

Гуменюк зауважила, що ракета «Онікс» – це надзвукова ракета, знищити її «надзвичайно складно», а балістична ракета «Іскандер-М» прилетіла фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги.

«Іскандер-М» прилетіла в законсервовану будівлю. На щастя, там ніхто не постраждав», – додала вона.

Гуменюк зазначила, що південь України російські війська атакували щонайменше 20 ударними дронами та 4 ракетами.

Російські війська вночі атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомили Сили оборони півдня, Херсонщину атакували – російські ракети і КАБи, на Миколаївщині влучно спрацювала ППО, Одещина зазнала щільної мішаної ракетно-дронової атаки по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі.



За повідомленням, більшість цілей знищені, але є влучання, попередньо постраждали 5 людей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.