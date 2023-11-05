Армія РФ влучила ракетою в об’єкт інфраструктури на Одещині, є поранені – Сили оборони півдня

Вдень 5 листопада сили РФ із літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 – по Дніпропетровщині, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

«На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники», – кажуть у Силах оборони Півдня.

Відомо також, що вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.

Згодом про ракетний удар по Одещині повідомив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна», – зазначив він.

Водночас, над Криворіжжям сили ППО знищили російську ракету, люди не постраждали.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.