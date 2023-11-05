Сили РФ скинули вибухівку біля магазину в Бериславі, двоє постраждалих – влада

Вдень 5 листопада російські війська скинули з дрона вибухівку поблизу продуктового магазину в Бериславі, йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обласної військової адміністрації.

«Російська армія з безпілотника вдарила по Бериславу. Близько 15:00 окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми ніг. Постраждалі наразі перебувають у лікарні, де медики надають їм допомогу, уточнили в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.