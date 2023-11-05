Армія РФ вдарила по житловому району Херсона, є потерпілий – ОВА

Російська армія 5 листопада обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомляє у Telegram Херсонська обласна військова адміністрація.

«Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ уночі вдарили по Дарʼївській громаді Херсонщини, скинувши КАБ на школу. Обійшлося без жертв.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу армія РФ здійснила 100 обстрілів області. По місту Херсон російські військові випустили 12 снарядів. Через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро – поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.