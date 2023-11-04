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ОВА: внаслідок удару по центру Херсона загинув чоловік та постраждала жінка

Наслідки удару сил РФ по Херсону, червень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки удару сил РФ по Херсону, червень 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові знову завдали удару по центру міста Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо загинув чоловік, ще одна жінка поранена. Потерпілу доправили до лікарні», – написав місцевий чиновник 4 листопада.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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