ОВА: внаслідок удару по центру Херсона загинув чоловік та постраждала жінка

Російські військові знову завдали удару по центру міста Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо загинув чоловік, ще одна жінка поранена. Потерпілу доправили до лікарні», – написав місцевий чиновник 4 листопада.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.