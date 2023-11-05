Війська РФ уночі скинули авіабомбу на школу у Херсонській області, обійшлося без жертв – ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що війська РФ вночі вчергове атакували регіон, зокрема Дарʼївську громаду.

«Вночі на освітній заклад російська армія скинула керовану авіаційну бомбу. Постраждалих серед місцевих жителів немає», – написав Прокудін у Telegram.

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу армія РФ здійснила 100 обстрілів області. По місту Херсон російські військові випустили 12 снарядів. Через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро – поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.