Більшість – до 100 гривень за раз. Як українці донатять на армію в 2023 році (інфографіка)

На другий рік повномасштабної війни забезпечення армії продовжує частково покриватися неурядовими ініціативами за кошти українських громадян і бізнесу. За даними опитувань, більшість українців продовжують переказувати гроші на підтримку військових, хоча дані деяких фондів (не всіх) свідчать про зниження динаміки.

Радіо Свобода проаналізувало дані кількох організацій про збори, щоб дізнатися, як виглядала підтримка армії в цифрах протягом більшої частини 2023 року.

Найбільш детальні дані щодо пожертв має фонд «Повернись живим». З його сайту вдалося завантажити понад 950 тисяч записів про транзакції в гривнях за перші три квартали 2023 року – з січня по вересень.

Це єдина волонтерська організація, з показників якої вдалося визначити, скільки українці зазвичай жертвують на армію за раз: до 100 гривень включно.

Від початку року динаміка зборів залишалася стабільною, але підсумкові цифри показують незначне збільшення в липні і пікове – в серпні.

«У серпні ми з партнерами за три дні зібрали 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів і боєприпаси до них. Це пояснює різке зростання проти середнього показника», – пояснили Радіо Свобода в пресслужбі фонду.

Фонд Сергія Притули не наводить детальних даних щодо пожертв, проте зміг надати суму зібраних за місяць коштів та кількість транзакцій з лютого по вересень 2023 року. Найменшою сума середньої пожертви була в липні.

Також у фонді повідомили, що за всі 19 місяців роботи зібрали понад 5 733 875 гривень.

«Середній донат від фізичних осіб: 850,85 гривні. Протягом 2023 року Фонд Притули отримує стабільну кількість донатів, водночас розмір середнього донату зменшується», – підсумувала пресслужба організації.

Також, говорячи про активність жертводавців, у фонді навели приклад одного з останніх зборів «Можем павтаріть» (написання назви авторське). З 10 по 13 жовтня фонд разом із блогерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим збирав гроші на дрони-камікадзе. При меті 175 мільйонів зібрали понад 177 мільйонів, донори зробили більше ніж 492 тисячі внесків.

Інший відомий майданчик для збору коштів на армію – державна платформа UNITED24. У пресслужбі наголосили, що це не фонд, а лише платформа для збору коштів, яка не витрачає їх самостійно. Пожертви перераховуються на рахунки відповідних міністерств, серед них і Міністерство оборони.

На сайті вдалося знайти звітність, в якій підсумовані зібрані за день кошти у гривневому та доларовому еквівалентах.

Загальна зібрана сума за три квартали 2023 року – понад 6,122 мільярда гривень – більша, ніж сукупні показники «Повернись живим» і Фонду Притули. Варто врахувати, що це державна платформа, яку публічно підтримують понад 20 амбасадорів: спортсменів, артистів і публічних діячів з України та з-за кордону.

Ще один неурядовий фонд – «Армія SOS» – не зміг надати детальніші дані. Радіо Свобода порівняло підсумки кварталів із сайту організації.

Восени 2022 року понад 80% учасників опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) повідомляли, що переказували кошти на потреби армії. КМІС не повторював це питання в аналогічних опитуваннях цього року.

У жовтні 2023 року програма «Долучайся!» оприлюднила результати опитування, проведеного влітку й навесні за підтримки USAID в Україні та за кордоном. Із близько 2 тисяч респондентів в Україні 70% протягом останніх 12 місяців жертвували кошти на підтримку опору російській агресії. Із близько 1 тисячі тих, хто виїхав за кордон, це робив 71%.