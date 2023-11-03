Стати помічниками ветеранів зголосилися вже понад 570 українців – уряд

Заяви на участь в експериментальному проєкті щодо підготовки помічників ветеранів подали вже понад 570 людей, зазначила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

«Триває розвиток експериментального проєкту Мінветеранів із впровадження в Україні інституту помічника ветерана. На 550 запланованих посад помічників у 10 пілотних регіонах вже є понад 570 кандидатів», - йдеться в повідомленні.

Прийом заяв відбувається через інформаційний портал «Є-ветеран».

У Мінветеранів нагадали, що експеримент поширюється на Київ, Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську, Миколаївську, Закарпатську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську області.

Серед регіонів, які нещодавно долучилися до проєкту, за кількістю поданих заяв лідирують Полтавщина та Київ.

Як розповіла в.о. директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, керівник експертної групи із забезпечення формування державної політики Оксана Кльоц, середній вік кандидатів становить 40-43 роки, майже половина із них – жінки, всі мають вищу освіту. Стати помічниками ветеранів виявили бажання ветерани війни, члени їхніх сімей та рідні загиблих захисників і захисниць.

«Ці фахівці стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їхніх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом «рівний з рівним». Адже саме ця категорія осіб, як ніхто інший, зможуть допомогти побратимам подолати цей непростий шлях», – наголосила Кльоц.

За даними голови міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, після війни в Україні ветеранська політика стосуватиметься більше ніж 4 мільйонів людей.

У серпні вона припустила, що в 2024 році помічниками ветеранів можуть стати 15 тисяч людей. Вона пояснила, що помічник ветерана – це людина, яка зустрічає військового одразу після повернення до рідної громади, надає потрібну інформацію та супроводжує за потреби до органів влади або під час звернень по правову допомогу.