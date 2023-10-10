Інститут помічника ветерана створили ще в шести областях – уряд

Шість регіонів долучилися до проєкту Інституту помічника ветерана, повідомляє Міністерство у справах ветеранів 10 жовтня.

Проєкт відповідної постанови ухвалив Кабінет міністрів у вівторок.

«До нинішніх чотирьох пілотних областей – Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської – офіційно долучаються ще шість регіонів: Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська та місто Київ», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що кількість посад помічників збільшили з 400 до 550. Після навчання їх працевлаштують до Сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, які беруть участь у проєкті.

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«Попередньо ми вже можемо говорити про успіх нашого «пілоту» на прикладі перших чотирьох областей. Мінветеранів йде з новою ветеранською політикою у регіони, до громад, де зустрічатимуть ветеранів з фронту. Тому поширення експерименту ще на шість регіонів дозволить за досить незначний для такого масштабного проєкту проміжок часу в умовах війни апробувати інститут помічника ветерана, досягти синергічного ефекту при реалізації ветеранської політики», – йдеться в коментарі міністерки Юлії Лапутіної.

У серпні Лапутіна припустила, що в 2024 році помічниками ветеранів можуть стати 15 тисяч людей. Вона пояснила, що помічник ветерана – це людина, яка зустрічає військового одразу після повернення до рідної громади, надає потрібну інформацію та супроводжує за потреби до органів влади або під час звернень по правову допомогу.