Опитування: 65% українців мають близьких, які пішли воювати з лютого 2022 року

65% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року, свідчать дані опитування «Україна в умовах війни», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

У порівнянні із попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті, кажуть автори дослідження.

За повідомленням, також 49% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких і рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

Як свідчать дані опитування, в суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 94% довіряють військовим ЗСУ, 94% – ветеранам нинішньої війни та 93% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років. «Незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряють цим категоріям населення», – кажуть соціологи.

79% опитаних вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів.

«Водночас у порівнянні з опитуванням у січні 2023 року їх кількість зменшилася (у січні таких було 91%). Протилежну думку сьогодні мають 18%. Більше таких серед жителів західних регіонів, осіб середнього віку, бідніших респондентів», – йдеться в повідомленні.

96% усіх опитаних зазначили, що готові працювати в одному колективі з ветераном.

Опитування було проведене з ініціативи «Українського ветеранського фонду» Міністерства у справах ветеранів України 5-7 вересня 2023 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).