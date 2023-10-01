День захисників та захисниць: як в Україні вшановували пам’ять загиблих військових

1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. У багатьох містах України відбулись заходи, приурочені до свята.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє, що в центрі Запоріжжя в День захисників і захисниць України відкрили Алею героїв. На її відкриття прийшли представники родин загиблих українських військових, місцевої влади та громадськості.

Наразі на Алеї героїв розміщено 9 інформаційних бордів-призм із портретами загиблих воїнів-запорожців та інформацією про їхніх життєвий шлях. Найближчим часом в центрі міста буде встановлено ще 20 подібних інформаційних призм. Загалом же, за даними запорізької мерії, на встановлення подібних інформаційних бордів з історією військових надали згоду 120 родин загиблих бійців.

Також у Запоріжжі до Дня захисників і захисниць України відбулося традиційне покладання квітів у парку Металургів. У 2014 році в ньому було встановлено пам’ятний знак захисникам України та відкрито стели із портретами, на яких розміщувались портрети загиблих на Донбасі українських військових-мешканців Запорізької області.

У Івано-Франківську, за інформацією кореспондентки Радіо Свобода, до Дня захисників та захисниць відбулась хода ветеранів російсько-української війни.

Стартувала хода від Меморіального скверу. Звідки колона ветеранів, учасників АТО/ООС, нацгвардійців, поліцейських, спецпризначенців, рятувальників, рідних загиблих бійців та небайдужих мешканців вирушила центральними вулицями до парафіяльного гарнізонного храму Різдва Христового. Тут провели поминальну службу за загиблими побратимами.

Загалом, за підрахунком правоохоронців участь у ході взяло близько тисячі людей.

У Києві в неділю вранці 1 жовтня зупинявся рух транспорту на Майдані Незалежності для того, аби вшанувати пам’ять загиблих українських військових. Українці, рідні та побратими загиблих прийшли покласти квіти та встановили прапори із іменами загиблих бійців, розповідає кореспондент Радіо Свобода.

У місті Буча на Київщині рідні також прийшли вшанувати пам’ять своїх загиблих чоловіків, синів та близьких.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.