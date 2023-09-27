Деякі кияни отримають додаткові виплати до Дня захисників і захисниць – Кличко

Кияни-військовослужбовці та їхні родини отримають від столичної влади додаткові виплати до Дня захисників та захисниць майже на 35 мільйонів гривень.

«До Дня захисників та захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають майже 36 тисяч мешканців столиці. Розмір виплат становить від 900 до 1500 гривень», – повідомив Кличко.

Він також зазначив, що додаткову виплату отримають, зокрема:

кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти;

кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;

кияни, які брали участь у Революції гідності;

члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

«Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм», – наголосив Кличко.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.