«Власна справа дає відчуття потрібності». Подкаст «Свої серед своїх» про ветеранський бізнес

Подкаст «Свої серед своїх» розпочинає другий сезон. У першому вийшло 20 епізодів, де ми розповіли історії людей, які стали до лав Сил оборони у російсько-українській війні. Послухати їх можна на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

У другому сезоні змінюється формат – кожен епізод буде присвячений конкретній темі, яка так чи інакше актуальна для країни, військових, ветеранів та суспільства загалом.

Починаємо сезон із теми реінтеграції ветеранів у цивільне життя завдяки власній справі. Говоримо про те, які можливості дає держава та чи кожен може ними скористатися.

Свої історії розкажуть ветерани Денис Дудник з Ірпеня та Володимир Скосогоренко з Вінниці. Гостею епізоду стала також Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду, який активно допомагає ветеранам розвивати власний бізнес.

Більше половини ветеранів хочуть власний бізнес

Український ветеранський фонд дослідив, що майже 64% ветеранів хочуть мати власну справу. Для цього є кілька причин:

«Деякі бояться, що не зможуть працевлаштуватися, що до них будуть ставитися погано чи те, що вони учасники бойових дій буде погано сприйматися. А є ті, хто після військового досвіду відчули лідерські якості, хочуть створювати своє, нове, хочуть працевлаштовувати інших ветеранів та спробувати себе в більш самостійній в житті ролі», – розповідає Наталія Калмикова.

Український ветеранський фонд – інституція, що в першу чергу асоціюється з ветеранським бізнесом. Фонд почав працювати лише на початку 2022-го року, саме напередодні повномасштабного вторгнення. Він належить до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України.

У рамках програми «Варто» можна отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на вже існуючу справу, а також є можливість податися на 20 тисяч гривень мікрофінансування. Протягом року фонд оголошує кілька грантових хвиль.

Окрім українського ветеранського фонду гранти ветеранам можна отримати по програмі єРобота. З квітня цього року Уряд за участі Ощадбанку дає гроші для старту чи масштабування бізнесу до 1 мільйона гривень. Подати заявку можна через портал Дія.

З допомогою програми єРобота можна відкрити новий бізнес, але все одно потрібні вміння у створенні бізнес-плану. В обох програмах є можливість навчання та консультацій з приводу заповнення заявок.

«Часничок» Володимира Скосогоренка

Перша історія епізоду про Володимира Скосогоренка з Вінниці, який служив на Луганщині у 2014-му. Після повернення зрозумів, що за отриманою юридичною освітою працювати не хоче. Однак, щоб знайти своє місце, знадобилося кілька років.

«На той момент була втрата працездатності. По-друге, підтримки майже не було. Не було спеціалістів, до яких можна було звернутися за підтримкою: як в юридичних, так і в психологічних, так і з приводу соціалізації як такої», – згадує ветеран.

Зрештою Володимир Скосогоренко разом із побратимами створив бренд «Часничок». Підприємець переробляє часник на пасту, а з ферментованого чорного часнику робить спеції та соуси у стіках.

У перші тижні повномасштабного вторгнення бізнес зупинився, але досить швидко Володимир повернувся до роботи. Не зважаючи на те, що його колеги пішли на війну, чоловік розвиває справу. За рахунок гранту від ветеранського фонду зміг закупити обладнання та вийти на новий рівень.

Володимир переконаний, що отримані навички під час бойових дій можна застосовувати у бізнесі.

Як саме, що вдалося зробити за отримані кошти і чому хоче знаходити пакування своєї продукції у смітниках – у епізоді.

Психологічна підтримка від Дениса Дудника

Друга історія – від Дениса Дудника, професійного військового, який вже багато років займається бізнесом та психологією.

У 1993-му він закінчив Армавірське вище військове училище льотчиків за кваліфікацією льотчик-інженер. З 1993 по 1995 служив льотчиком 62-го винищувального авіаційного полку в аеропорту Бельбек поблизу Севастополя.

Коли почалася війна у 2014-му, Денис Дудник разом із друзями пішов добровольцем у батальйон «Київ-2», воював поблизу Дебальцева і Волновахи. У 2015 повернувся до цивільного життя через проблеми зі здоров’ям. Зарікався зв'язуватися із воєнною справою, аж поки не прийшов лютий 2022-го.

Тоді Денис Дудник став до оборони Київщини. Був поранений, потребував тривалої реабілітації.

Навесні 2023-го, завдяки гранту від ветеранського фонду, відкрив в Ірпені хаб психологічної допомоги «Танто».

Ідея виникла раптово, але ветеран не сумнівався – досвід, отриманий на війні, він може застосувати, допомагаючи іншим. У хабі працюють і з військовими, і з цивільними, а ще навчають першої психологічної допомоги працівників підприємств.

Денис Дудник розповів у епізоді про те, чому вважає свою роботу корисною та скільки учасникам бойових дій треба часу для відновлення та повернення до цивільного життя.

Відновлення психологічне, на його думку, це найперше, що має зробити людина, повернувшись з війни. А вже потім розглянути можливості фінансування ветеранського бізнесу та приклади десятків реалізованих проектів від учасників бойових дій.

Окрім того, що власна справа – це заробіток, ветеранський бізнес – це про спільноту та соціальну відповідальність. Такі компанії завжди перераховують частку прибутку на ЗСУ, підтримують родини загиблих, або працевлаштовують військових після завершення служби.

У епізоді детальніше почуєте про те: