Кличко виступив за будівництво Національного військового меморіального кладовища в Києві

Київська міська рада планує сьогодні звернутися до президента та Кабінету міністрів щодо вирішення облаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища – про це заявив Віталій Кличко на засіданні Київради 2 листопада.

«Ми зверталися і пропонували чотири локації для розміщення Національного військового меморіального кладовища, кожна з яких опрацьовувалася разом з урядом. Парламент у травні цього року ухвалив спеціальний закон, який підписав голова Верховної Ради України, але не підписав президент. Цей закон мав би врегулювати проблеми й питання створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні», – сказав міський голова.

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Водночас, нагадав він, у серпні Кабмін визначив нову локацію для меморіалу – на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району. Відтак питання створення національного та київського меморіалів «так і залишаються невирішеними», заявив Кличко.

«Мені боляче спілкуватися з родинами, які кажуть, що прах їхніх синів стоїть у квартирі, бо їх не можуть поховати по декілька місяців. Тому я переконаний що Національний військовий меморіал має розташовуватися в столиці, у Києві, аби віддати належне полеглим захисникам і захисницям України», – додав він.

Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. За півтора роки родинам загиблих пропонували як мінімум 5 потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини.

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Втім будувати не почали і досі. Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. Свою позицію родини загиблих відстоюють на зустрічах у Мінветі та акціях протесту.

Як повідомили Радіо Свобода в Міністерстві ветеранів, НВМК «включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, колумбарій, ритуальну будівлю, сучасний крематорій, музей, допоміжні споруди для організації почесних поховань».