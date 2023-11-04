«Більше боєприпасів для військових» – Умєров у розмові з Остіном заявив про потреби України

Міністр оборони Рустем Умєров під час щотижневої телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном озвучив йому поточні потреби України, повідомило українське Міноборони в телеграм-каналі.

«Дякую США і міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті і стан підготовки Сил оборони майбутнього. Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів», – цитує МОУ слова Умєрова.

Міністр оборони України також зазначив, що вдячний США за «постійну і непохитну підтримку».

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США. У Пентагоні уточнили, що також передбачається надання 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі. На ці кошти Міноборони США планує надати Україні додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

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