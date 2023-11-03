Білий дім: США надсилають менші військові пакети Україні через Конгрес

Сполучені Штати почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні, щоб збільшити підтримку через глухий кут у Конгресі щодо надання фінансування Україні, повідомляє Reuters з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр.



За її словами, США мають намір продовжити можливість підтримувати Україну якомога довше, поки Конгрес обговорює нову допомогу.

Раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США. У Пентагоні уточнили, що також передбачається надання 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі. На ці кошти Міноборони США планує надати Україні додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

У Міноборони США попередили, що цей пакет вичерпує решту коштів USAI, доступних наразі для підтримки України, закликали Адміністрація продовжує закликати «Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором Росії».

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Палата представників США 2 листопада схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу. Цей запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.