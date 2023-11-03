США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.



Як йдеться у його заяві, він передбачає надання озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США.

«Ми будемо продовжувати співпрацювати з Конгресом, щоб просувати наші інтереси національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її люди... живуть безпечно в умовах стійкої та процвітаючої демократії», – зазначив Блінкен.

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Напередодні агенція Reuters повідомляла, що 3 листопада адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

За даними Reuters, цей пакет передбачає надання боєприпасів з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на близько 300 мільйонів доларів. Пакет міститиме боєприпаси до ракетних систем NASAMS і HIMARS, снаряди калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброя та десяток вантажівок. Проте журналісти зауважували, що пакет допомоги формується і його вміст може змінитися.

Після російського вторгнення США передали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів.