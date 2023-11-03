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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів

Пакет передбачає надання озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США.
Пакет передбачає надання озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США.

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як йдеться у його заяві, він передбачає надання озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США.

«Ми будемо продовжувати співпрацювати з Конгресом, щоб просувати наші інтереси національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її люди... живуть безпечно в умовах стійкої та процвітаючої демократії», – зазначив Блінкен.

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Напередодні агенція Reuters повідомляла, що 3 листопада адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

За даними Reuters, цей пакет передбачає надання боєприпасів з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на близько 300 мільйонів доларів. Пакет міститиме боєприпаси до ракетних систем NASAMS і HIMARS, снаряди калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброя та десяток вантажівок. Проте журналісти зауважували, що пакет допомоги формується і його вміст може змінитися.

Після російського вторгнення США передали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів.

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