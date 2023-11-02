CША планують оголосити у п’ятницю про пакет військової допомоги Україні на 425 млн дол – Reuters

У п’ятницю, 3 листопада, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, передає агенція Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

В очікуваному пакеті допомоги будуть боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на близько 300 мільйонів доларів. Очікується, що ракет ATACMS не буде. Водночас пакет міститиме боєприпаси до ракетних систем NASAMS і HIMARS, снаряди калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброя та десяток вантажівок.

Пакет допомоги формується і його вміст може змінитися, вказує Reuters.

Після російського вторгнення США передали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів.