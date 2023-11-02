Палата представників США розгляне законопроєкт про 14,3 млрд доларів для Ізраїлю, допомога Україні не включена

Палата представників США планує 2 листопада провести голосування щодо плану республіканців із надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів шляхом скорочення фінансування Податкової служби, що спровокує суперечку з контрольованим демократами Сенатом і Білим домом.

Як пише агентство Reuters, республіканці оприлюднили законопроєкт, незважаючи на прохання президента Джо Байдена про широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу.

Головний демократ у Сенаті Чак Шумер заявив, що законопроєкт, запропонований республіканцями, не пройде у верхній палаті, навіть якщо він буде схвалений Палатою представників. Білий дім пригрозив вето.

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон заявив 2 листопада, що законопроєкт, який поєднує допомогу Україні з коштами на безпеку кордону, «буде наступним» після голосування щодо окремої допомоги Ізраїлю.

Хоча демократи і багато республіканців все ще рішуче підтримують Україну, менша група республіканців ставить під сумнів надсилання допомоги Києву в умовах різкого дефіциту бюджету.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.