Байден накладе вето на допомогу, якщо в законопроєкті не буде України – Білий дім

Білий дім заявив 31 жовтня, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями в Палаті представників, який передбачає надання допомоги Ізраїлю з одночасним скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів (IRS) і відсутність фінансування інших пріоритетів національної безпеки. Про це повідомляє видання The Hill.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) Білого дому проаналізувало пропозицію республіканців у заяві про адміністративну політику, стверджуючи, що вона «додає партійність у підтримку Ізраїлю» і не відповідає моменту, оскільки не передбачає надання гуманітарної допомоги для людей у Газі, а також допомоги Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки. Відділення допомоги Ізраїлю від інших пріоритетів національної безпеки матиме глобальні наслідки», – заявили в OMB.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю.