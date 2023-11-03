Пентагон уточнив вміст нового пакета військової допомоги для України

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Як повідомляє пресслужба відомства, пакет включає надання допомоги у сфері безпеки з запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів США для задоволення невідкладних потреб України на полі бою, а також 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

У пакеті допомоги міститься:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

За повідомленням, у рамках ініціативи USAI Міноборони США також надасть Україні додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.



«Цей пакет передбачає використання 300 мільйонів доларів USAI, доступних відповідно до Резолюції про продовження, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує решту коштів USAI, доступних наразі для підтримки України. Адміністрація продовжує закликати Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором Росії», – наголошують у Пентагоні.

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Раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні озброєння та обладнання на суму до 125 мільйонів доларів США.

Напередодні агенція Reuters повідомляла, що 3 листопада США планують оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

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Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.