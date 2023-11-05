Гуменюк розповіла, скільки ракет Росія може одночасно випустити з Чорного моря

Загроза з Чорного моря для України залишається «досить високою» навіть попри те, що Чорноморський флот Росії втрачає кораблі, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що «ворога не варто недооцінювати». За її словами, зараз у морі шторм, тому «російські військові ховають свої кораблі». Але Гуменюк уточнила, що армія РФ, нехтуючи безпекою, «може здійснювати пуски ракет прямо із бухт».

«Рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий постійно, а при виході ракетоносіїв на чергування – підвищується», – пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що поки не можна точно встановили, скільки одночасно ракет РФ може запустити по Україні. Але, ймовірно, йдеться про 56 крилатих ракет типу «Калібр».

«Фігурувала інформація, що 56 «Калібрів» одночасно готові до запуску. Із урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні – 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний», - зазначила вона.

За словами речниці, «удари по флоту РФ, особливо по кораблях, які ще не встигли ввести в дії, це дуже сильний морально-психологічний удар для росіян».

Раніше очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад, у північно-західній частині Чорного моря».