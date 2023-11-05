Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або «ризикнути більшою війною»

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що «альтернативою може стати ризик нападу Росії на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів».

«Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою», – заявив він в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Зеленський також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що «боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором Володимиром Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та «наші спільні цінності».

Палата представників США 2 листопада схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу. Цей запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.