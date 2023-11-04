Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням

Колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка звільнили з посади за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

«Вчора (4 листопада – ред.) за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ», – підтвердив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, генерал-майор Хоренко «потрібен на іншому напрямку». Колишній командувач ССО, як зазначив Умєров, продовжить службу в Міністерстві оборони.

«Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни – надавати підстави ворогові послаблювати Україну», – додав він.

3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Віктора Хоренка, який очолив Сили спеціальних операцій (ССО) у липні 2022 року.

Новим командувачем ССО ЗСУ Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука.

У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Віктор Хоренко «продовжить виконувати спеціальні завдання» у складі Головного управління розвідки Міноборони України.