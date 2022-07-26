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Віктор Хоренко – новий командувач Сил Спецоперацій. Що про нього відомо

Про нового командувача ССО відомо небагато, але очолюваний ним спецназ активно воював

Чергові кадрові перестановки у силовому блоці. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначено генерала Віктора Хоренка. Рішенням президента Володимира Зеленського він змінив на посаді генерал-майора Григорія Галагана.


Інформації у відкритих джерелах про нового командувача українських спецпризначенців дуже мало. Тож от що відомо:

  1. У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський, говорячи про призначення Хоренка, назвав його бойовим генералом.
  2. За данними народного депутата Олексія Гончаренка, раніше Віктор Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки.

Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону:

  • Бойові операції проти російських військ в Київській області. Зокрема, під Гостомелем:
  • Операції на території Росії, про що місяць тому писало видання The Times
  • Евакуація людей з Кабулу в 2021 році, коли місто захопили таліби. Спецпризначенці виходили за межі аеропорту, аби ескортувати транспорт з людьми до летовища, за що отримали чимало компліментів від світової преси.

Ось відео того, як евакуйовували тоді людей:

Попередній командувач ССО – генерал Григорій Галаган – переводиться в СБУ, повідомив президент Зеленський: «з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А». Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з Галаганом безпосередньо перед його звільненням. Повна версія інтерв'ю тут.

Екскомандувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)
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Екскомандувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)

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