Віктор Хоренко – новий командувач Сил Спецоперацій. Що про нього відомо

Чергові кадрові перестановки у силовому блоці. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначено генерала Віктора Хоренка. Рішенням президента Володимира Зеленського він змінив на посаді генерал-майора Григорія Галагана.



Інформації у відкритих джерелах про нового командувача українських спецпризначенців дуже мало. Тож от що відомо:

У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський, говорячи про призначення Хоренка, назвав його бойовим генералом. За данними народного депутата Олексія Гончаренка, раніше Віктор Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки.

Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону:

Бойові операції проти російських військ в Київській області. Зокрема, під Гостомелем:

Операції на території Росії, про що місяць тому писало видання The Times

Евакуація людей з Кабулу в 2021 році, коли місто захопили таліби. Спецпризначенці виходили за межі аеропорту, аби ескортувати транспорт з людьми до летовища, за що отримали чимало компліментів від світової преси.

Ось відео того, як евакуйовували тоді людей:

Попередній командувач ССО – генерал Григорій Галаган – переводиться в СБУ, повідомив президент Зеленський: «з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А». Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з Галаганом безпосередньо перед його звільненням. Повна версія інтерв'ю тут.