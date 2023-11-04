В ОП кажуть, що Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони

В Офісі президента України заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримане Офісом президента, згідно з чинним законодавством», – сказав заступник керівника ОП Роман Машовець у коментарі «Українській правді».

Видання уточнило, що відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону «Про національну безпеку України».

Напередодні Хоренко заявив, що йому невідомі причини звільнення з посади.



«Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити мені цього не зміг. Головком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося», – заявив він в ефірі ток-шоу «Української правди».



Хоренку також невідомо щодо його подальшої діяльності, зокрема в ГУР МО.

3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Віктора Хоренка, який очолив Сили спеціальних операцій (ССО) у липні 2022 року.

Новим командувачем ССО ЗСУ Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука.

У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Віктор Хоренко «продовжить виконувати спеціальні завдання» у складі Головного управління розвідки Міноборони України.