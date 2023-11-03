«Не розумію, що сталося»: Хоренко каже, що про своє звільнення з ССО дізнався з медіа

Колишній командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктору Хоренку заявив, що йому невідомі причини його звільнення з посади.



«Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося», – заявив він в ефірі ток-шоу «Української правди».



Хоренку також невідомо щодо його подальшої діяльності, зокрема у ГУР МО.

3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Віктора Хоренка, який очолив Сили спеціальних операцій у липні 2022 року.

Новим командувачем ССО ЗСУ Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука.

У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Віктор Хоренко «продовжить виконувати спеціальні завдання» у складі Головного управління розвідки Міноборони України.