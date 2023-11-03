Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський розповів, де працюватиме екскомандувач Сил спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський і командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал Віктор Хоренко (праворуч), 29 липня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал Віктор Хоренко (праворуч), 29 липня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Віктор Хоренко, який донедавна був командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ, працюватиме у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Провів заміну в командному складі Збройних сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України», – заявив він у своєму відеозверненні.

3 листопада президент Володимир Зеленський звільнив з посади Віктора Хоренка, який очолив Сили спеціальних операцій у липні 2022 року.

Новим командувачем ССО ЗСУ Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG