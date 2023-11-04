Зеленський анонсував нові реформи для вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз, йдеться у його новому зверненні 4 листопада.

«Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил», – заявив він.

Зеленський додав, що «зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною».

«Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії – ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться на початку 2024 року.