Україна домоглася «прекрасного результату» на шляху до Євросоюзу – фон дер Ляєн

Україна домоглася «прекрасного результату» на шляху до Євросоюзу, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 листопада в Києві на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Маю сказати, що ви домоглися чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення», – зазначила вона.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в Євросоюзі «вражені реформами, які ви (українська влада – ред.) здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І водночас ви глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей».

«Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення великих реформ. І якщо це станеться, я в цьому впевнена, що українська амбітна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута», – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що «комісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів євро підтримки». Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що понад 65% сільськогосподарської продукції з України йде «шляхами солідарності».

«І ми вкладаємо кошти, посилюємо ці лінії, дороги, переходи, залізницю. 12 млн інвестицій було обіцяно торік, але ця сума має бути більшою», – сказала вона.

За словами президентки Єврокомісії, «санкції мають глибокий вплив на російську економіку. Незабаром ми схвалимо 12-й пакет санкцій. Там будуть нові переліки тих, хто відповідає за військову торгівлю та окупацію України, а також тих, хто причетний до викрадення дітей, хто причетний до формування фейкових новин, обхідних імпортних та експортних заборон, і тих, хто порушує цінову стелю на нафту».

Водночас, під час конференції президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не просить для себе «особливих умов» на шляху до ЄС і «виконує всі рекомендації Європейської комісії, які були дані нашій державі». За його словами, навіть під час повномасштабної війни «Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ».

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свободи національних спільнот, і більшої прозорості в роботі державних інституцій, і посилення нашої держави, антикорупційної інфраструктури», – заявив він.

Зеленський повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), «який додасть антикорупційній системі можливостей працювати ефективно».

Крім того, за інформацією президента, наразі готується законопроєкт про лобізм, який «зробить прозорішими політичні процеси та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права».

«Україна буде максимально готова і до початку переговорів із Євросоюзом щодо вступу, і згодом до повноправного членства в ЄС», – запевнив глава держави.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться на початку 2024 року.