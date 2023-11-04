«Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС». Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 листопада прибула до Києва.

«Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту за час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС. Фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної процвітаючої демократії. І те, як ми будемо далі змушувати Росію платити за її загарбницьку війну», – написала фон дер Ляєн у соцмереж X (колишній Twitter), оприлюднивши фото, на якому вона разом із президентом Володимиром Зеленським на київському залізничному вокзалі.

Перед цим член фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що виступу президентки Єврокомісії очікують у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.

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У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться на початку 2024 року.