Бербок очікує, що у грудні ЄС надішле «сигнал» Україні, розширення блоку є геополітичною необхідністю

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що розширення Європейського Союзу шляхом прийняття більшої кількості східноєвропейських країн до блоку є геополітичною необхідністю.

«Велике європейське питання цього часу не те, чи ми маємо зробити (Європейський) Союз сильнішим, а те, як ми маємо зробити (Європейський) Союз сильнішим», – сказала Бербок на конференції з розширення ЄС у Берліні, повідомляє DPA.

За її словами, російський президент Володимир Путін «продовжуватиме спроби прорити імперську траншею через Європу, яка не лише відокремить Україну від нас, але й Молдову, Грузію та Західні Балкани».

Якщо Росія буде постійно дестабілізувати ці країни, «це зробить нас усіх уразливими», сказала вона, водночас розглядаючи членство в ЄС як потенційно сильну стабілізуючу силу.

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Бербок висловила впевненість, що ЄС прийме до свого складу Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.

«Ми хочемо, щоб Україна була членом нашого Європейського Союзу. І я переконана, що Європейська рада в грудні також надішле цей сигнал», – сказала Бербок.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який бере участь у саміті, сказав, що Україна зміцнюватиме ЄС, особливо в питаннях безпеки, і не буде тягарем для блоку. Але він також попередив про розчарування повільним процесом приєднання до ЄС, вказавши на приклади Західних Балкан, які роками були кандидатами на членство.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.