Президентка Єврокомісії розповіла про зустрічі з конгресменами США щодо допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що представники ЄС на нещодавній зустрічі з конгресменами США говорили про важливість подальшої підтримки України.

«Два чи три тижні тому в нас був саміт ЄС і США. Ми доповіли про нашу допомогу, зокрема, про 50 мільярдів євро, які запропонували Європейській раді і сподівання досягти згоди до кінця року», – сказала фон дер Ляєн 4 листопада на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, це був «обмін думками».

«Бо ми з першого дня координуємо роботу. У мене також була можливість поговорити з сенаторами і конгресменами, і ми їм пояснили, що робимо і чому вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб Україна мала фінансову стабільність і прогнозованість бюджету», – сказала вона.

Наприкінці жовтня американське видання Politico повідомило, що європейські топпосадовці збираються вирушити до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати тамтешній політикум і бізнес у користі від подальшої підтримки України. Це відрядження, про яке повідомило Politico з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, планується на тлі закликів деяких законодавців Республіканської партії США скоротити військову та фінансову допомогу Україні.

Голова МЗС Литви не сказав, які ще держави можуть узяти участь у цьому турне.

При цьому джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах Литви зазначили, що це не нова ідея, яка полягає в тому, щоб делегація складалась із дипломатів балтійських і нордичних країн – Латвії (її міністр закордонних справ Артурс Каріньш народився у США – ред.), Литви, Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії.

Скільки країн готові направити своїх представників до США, співрозмовник Радіо Свобода не уточнив, але зазначив, що це «стане відомо наступного тижня у Вільнюсі під час конференції послів».

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Проте спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступав за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Палата представників США 2 листопада схвалила окремо пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Допомога Україні в цей законопроєкт не увійшла.

Президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги.

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