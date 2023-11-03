У Білому домі впевнені у двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю

Республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, який включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, запевнила під час брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань – ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті – ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка», – зазначила вона.

За словами Жан-П’єр, «такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу».

«Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це просувалося», – додала вона.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу. Цей запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.