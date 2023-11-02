Зеленський обговорив із головою Євроради виконання Києвом рекомендацій для членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем обговорив досягнення України у виконанні рекомендацій ЄС для початку переговорів про вступ до блоку.

«Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем, привітав його з 30-річчям Маастрихтського договору. Ми зосередили наш діалог на майбутній зустрічі Європейської Ради в грудні 2023 року та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій. Погодилися, що з Україною ЄС стане ще сильнішим», – написав він у телеграмі.

Шарль Мішель у соцмережі Х написав, що у розмові з Зеленським він підтвердив непохитну відданість ЄС довгостроковій фінансовій, військовій і гуманітарній допомозі Україні «стільки, скільки буде потрібно».

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже завершує «виконання всіх рекомендацій Євросоюзу» на урядовому рівні.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.