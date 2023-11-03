Зеленський підписав закон щодо нацменшин в Україні

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада підписав закон «Про національні меншини (спільноти) України», розповів він у вечірньому зверненні.

«Підписав сьогодні (3 листопада – ред.) важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – сказав він.

Закон дає оновлене визначення терміну національні меншини (спільноти), що базується на основі інклюзивного підходу та відповідає Рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 року.

21 вересня Верховна Рада схвалила закон, який регулює питання реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Законом надано визначення поняттю «національна меншина». Документом також передбачено, що школярам будуть надані безкоштовні підручники (у тому числі електронні), що буде вирішувати уряд.

Регламентується, що у населених пунктах, де проживають національні меншини, дозволено буде використання їхньої мови у рекламі, інших заходах та під час надання допомоги.

Законом також деталізовано порядок визначення певних населених пунктів як таких, де живуть представники тієї чи іншої національної меншини.

Передбачається, що у відповідних населених пунктах (визнаними місцем проживанням національних меншин) можуть бути створені центри національних меншин (спільнот) відповідної територіальної громади.

Окрім того, гарантується державний захист тих мов національних меншин, яким загрожує знищення, а також підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини національних меншин.

Водночас акцентується, що дія закону не буде поширюватися на росіян, які мешкають на території України.