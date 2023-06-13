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Венеційська комісія оприлюднила рекомендації щодо українського закону про нацменшини

Президент України Володимир Зеленський (л) і голова Венеційської комісії Клер Базі-Малорі, Київ, травень 2023 року

Венеційська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, опублікувала висновок щодо українського закону про національні меншини України (№8224).

Комісія привітала ухвалення цього закону і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів. Водночас частину положень документа слід переглянути, вважають у Венеційській комісії.

З повним текстом зауважень, який містить 23 сторінки англійською мовою, можна ознайомитися за цим посиланням.

Серед іншого, Венеційська комісія рекомендує:

  • поширити право на організацію заходів мовами меншин для всіх осіб;
  • вилучити обов’язок передбачати переклад українською мовою інформації про публічні заходи на прохання відвідувачів (глядачів) або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності;
  • переглянути зобов’язання, пов’язані з виданням книг і книгарнями з огляду на принцип пропорційності.

Також Венеційська комісія рекомендує відкласти поступову трансформацію шкільної системи мовами меншин і переглянути її з огляду на свій висновок.

Верховна Рада ухвалила закон «Про національні меншини (спільноти) України» і грудні 2022 року. Документ підтримали 324 народні депутати. Закон, серед іншого, регулює особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників національних меншин.

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