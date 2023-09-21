Рада схвалила закон про нацменшини

Верховна Рада 21 вересня схвалила закон, який регулює питання реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повідомив депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт №9610 «Про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України» проголосувало 318 народних депутатів

Законодавець каже, що метою ініціативи є «вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) відповідно до міжнародних договорів, які ратифікувала Україна».

При підготовці законопроєкту до другого читання були «частково враховані рекомендації Венеційської комісії», зокрема, закон доповнено та ухвалено з наступними пропозиціями, зазначив парламентарій.

Так, законом надано визначення поняттю «національна меншина». Документом також передбачено, що школярам будуть надані безкоштовні підручники (у тому числі електронні), що буде вирішувати уряд.

Регламентується, що у населених пунктах, де проживають національні меншини, дозволено буде використання їхньої мови у рекламі, інших заходах та під час надання допомоги.

Законом також деталізовано порядок визначення певних населених пунктів як таких, де живуть представники тієї чи іншої національної меншини.

Передбачається, що у відповідних населених пунктах (визнаними місцем проживанням національних меншин) можуть бути створені центри національних меншин (спільнот) відповідної територіальної громади.

Окрім того, гарантується державний захист тих мов національних меншин, яким загрожує знищення, а також підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини національних меншин.

Водночас акцентується, що дія закону не буде поширюватися на росіян, які мешкають на території України.