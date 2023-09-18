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Комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського щодо е-декларування

UKRAINE – Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv. Building of parliament Ukraine

Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського щодо законопроєкту №9534 про відкриття реєстру декларацій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали усі члени Комітету Ради.

Железняк зазначив, що «питання скоро розглядатимуть у залі парламенту».

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

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