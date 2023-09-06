Петиція з вимогою ветувати законопроєкт про е-декларування та відкрити реєстр набрала необхідну кількість підписів

На сайті Офісу президента 6 вересня з’явилася петиція з вимогою накласти вето президента на законопроєкт №9534 щодо декларування статків чиновниками та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій.

Автором петиції виступив військовослужбовець ЗСУ Олександр Ябчанка.

«В цей час приховувати від українців декларації влади – це покривати тотальну корупцію у країні», – мортивує своє звернення у петиції її автор, і просить «негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну».

Як йдеться на сторінці ОПУ, петиція набрала понад 30 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський сказав, що ухвалить рішення щодо ухваленого Верховною Радою напередодні закону про е-декларування після консультацій із віцепрем’єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

«Я попросив віцепрем’єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

Також депутати схвалили законопроєкт №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що на цей закон треба накласти вето президента через наявність у ньому «небезпечних норм».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.