Кулеба обговорив із Боррелем підготовку України до вступу в Євросоюз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем – про це він повідомив увечері 2 листопада.

За словами Кулеби, розмова стосувалася прогресу України щодо виконання семи рекомендацій ЄС та прийдешнього оцінювання блоком української кандидатури на членство.

Міністр висловив очікування, що оцінка Європейської комісії «буде чесною і стане значним кроком до відкриття переговорів про вступ України до ЄС».

«Ми також зупинилися на майбутніх кроках щодо зміцнення європейської оборонної промисловості та збільшення оборонного виробництва в інтересах європейської безпеки та перемоги України», – заявив Кулеба.

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Боррель також повідомив про розмову, зазначивши, що вона стосувалася шляху України до ЄС та майбутнього звіту про розширення блоку.

«ЄС підтримує Україну в той час, як Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільних та інфраструктуру напередодні зими», – зазначив він.

Представник ЄС також додав, що запросив Кулебу на наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ.

На початку жовтня у Києві пройшла зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка, за словами Борреля, мала на меті «висловити нашу солідарність і підтримку українському народу».