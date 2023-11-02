«Це серйозний крок назад» – ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань

Європейський Союз глибоко шкодує через рішення Росії відкликати ратифікацію глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї. Про це йдеться у заяві представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

У Євросоюзі зазначають, що рішення Москви є «серйозним кроком назад у відданості Росії архітектурі міжнародної безпеки, що підриває нинішні зусилля з нерозповсюдження та роззброєння».

«Європейський Союз закликає Росію продовжувати поважати мету та завдання Договору. Як держава-учасниця Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), Росія взяла на себе зобов’язання працювати над якнайшвидшим набуттям чинності Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У контексті конференцій за статтею XIV Росія взяла на себе зобов’язання просувати Договір на найвищому політичному рівні та через усі доступні двосторонні та багатосторонні канали. Цей останній захід є серйозним кроком назад у виконанні цих зобов’язань, що погіршується статусом Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН», – йдеться у заяві.

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2 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомили російські офіційні інформагенції.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був схвалений 1996 року Генеральною асамблеєю ООН. Росія ратифікувала документ, а США та Китай – ні, хоча фактично і ці країни дотримувалися умов договору.

18 жовтня нижня палата російського парламенту, Державна дума, схвалила проєкт закону одразу у другому та третьому читаннях. Його підтримали усі 415 депутатів, які були присутні на засіданні.

У верхній палаті російського парламенту, Раді федерації, говорили, що, попри відкликання ратифікації, Росія «залишається державою, яка підписала договір, з усіма правами та обовʼязками, які з цього випливають».