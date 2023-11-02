Путін підписав закон про вихід РФ із договору про заборону ядерних випробувань

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомляють російські офіційні інформагенції.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був схвалений 1996 року Генеральною асамблеєю ООН. Росія ратифікувала документ, а США та Китай – ні, хоча фактично і ці країни дотримувалися умов договору.

18 жовтня нижня палата російського парламенту, Державна дума, схвалила проєкт закону одразу у другому та третьому читаннях. Його підтримали усі 415 депутатів, які були присутні на засіданні.

У верхній палаті російського парламенту, Раді федерації, говорили, що, попри відкликання ратифікації, Росія «залишається державою, яка підписала договір, з усіма правами та обовʼязками, які з цього випливають».